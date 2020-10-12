В понедельник, 12 октября, на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Операции Объединенных сил ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

«Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается «тишина».

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, что 11 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.