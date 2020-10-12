Жительница Николаева сняла видео, на котором мужчина перелазит по проводам с крыши одного многоэтажного дома на соседний по проводам.

Запись опубликовали в Instagram-аккаунте novostinikо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚓Новости Николаева⚓ (@novostiniko)11 Окт 2020 в 10:14 PDT

По словам свидетельницы, мужчина перелазил с дома № 81А на дом № 79А по проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные. Она добавила, что делал он это не единожды.

Напомним, летом в Одессе мужчина забрался на самый верх памятного монумента, возведенного в честь основателей города, и начал тереть голову статуи Екатерины II.