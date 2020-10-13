С начала текущих суток, 13 октября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, три одиночных обстрела было совершено вблизи населенного пункта Зайцево из ручного противотанкового гранатомета. Еще два обстрела зафиксировано в населенном пункте Хутор Вольный, а также две очереди из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Песков оккупанты десять раз применили автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово — 15 раз.

На пересечении линии разграничения были зафиксированы два вражеских беспилотника в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик.

«Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Луганской области и ее 11-летний сын получили серьезные ранения, наступив на мину в поле близи Золотого-5.