Жительница Луганской области и ее 11-летний сын получили серьезные ранения, наступив на мину в поле близи Золотого-5.

Об этом свидетельствует отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, что 28 сентября женщина вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Пострадавшая добавила, что ее сын получил ранения глаз, дочь не пострадала.

На следующий день 29 сентября в больнице Первомайска (неподконтрольной правительству, 58 км к западу от Луганска) врачи сообщили наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавили, что ее прооперировали.

В тот же день медики больницы в Луганске сказали команде Миссии, что 28 сентября был госпитализирован мальчик с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.