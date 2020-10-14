На Донбассе с 21 сентября по 4 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно нарушение тишины - в Луганской.

Об этом говорится в отчете о работе СММ ОБСЕ состоянию на 5 октября 2020 года, опубликованном 13 октября.

— Десятая неделя подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, — говорится в отчете.

В период с 21 сентября по 4 октября СММ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня против 120 за предыдущие две недели.

— На 71-м дне после заявления о подтверждении преданности прекращению огня Миссия констатировала самый длинный период, в течение которого количество нарушений режима прекращения огня не достигла показателей, зафиксированных до вступления в силу этого заявления, — отметили в СММ ОБСЕ.

За прошедшие сутки наблюдатели миссии зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

В Донецкой области СММ зафиксировала 14 нарушений «тишины» (из которых 12 - это взрывы неопределенного происхождения) к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе юго-восточнее н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

Ранее стало известно, что с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.