49-летний боец ООС Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Независимости, умер от ожогов в больнице.

Об этом сообщила в Facebook его дочь Юлия Микитенко.

В ночь с 10 на 11 октября Николай Микитенко облил себя горючей смесью на Майдане Независимости в Киеве и поджег. Сообщалось, мужчина получил 90% ожогов тела. Дочь Николая Микитенко Юлия отмечала, что отец совершил свой поступок по политическим мотивам.

— Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане, — сказала Юлия Микитенко.

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября участник ООС совершил самосожжение.

Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана. В 2014 году записался в Национальную гвардию и в составе батальона имени Сергея Кульчицкого участвовал в боях под Славянском. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне Микитенко получил ранения. После лечения мужчина служил в различных боевых подразделениях в районе ООС.