Сегодня, 14 октября, мужчина попал под колеса троллейбуса №2 на Намыве в Николаеве.

Об этом пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел по улице Лазурная возле супермаркета «Таврия В». Зажатого пострадавшего из-под троллейбуса с помощью специальных принадлежностей доставали спасатели ГСЧС. С телесными повреждениями мужчину доставили в медицинское учреждение.

Также сегодня днем на проспекте Центральном, в районе перекрестка с улицей Малая Морская, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в непредусмотренном для перехода месте. В результате аварии пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

— Оба дорожно-транспортные происшествия предварительно квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, - сообщают в полиции.

Также в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о авариях сообщить об этом по телефонам (067) 512-91-13 или 102 .

Напомним, что вечером, 27 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», между селами Зеленое и Половинки, неустановленный автомобиль сбил насмерть женщину, которая находилась на проезжей части.