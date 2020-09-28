Вчера вечером, 27 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», между селами Зеленое и Половинки, неустановленный автомобиль сбил насмерть женщину, которая находилась на проезжей части.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии 27-летняя жительница Одесской области от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель на транспортном средстве скрылся в направлении Николаева.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного дела, начатого по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 426 23 32; (050) 013 01 48 или 102.

Напомним, что на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», возле села Коблево грузовик МАN сбил насмерть женщину.