Вчера вечером, 27 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», между селами Зеленое и Половинки, неустановленный автомобиль сбил насмерть женщину, которая находилась на проезжей части.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии 27-летняя жительница Одесской области от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель на транспортном средстве скрылся в направлении Николаева.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного дела, начатого по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 426 23 32; (050) 013 01 48 или 102.
Напомним, что на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», возле села Коблево грузовик МАN сбил насмерть женщину.
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Вчера вечером, 27 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», между селами Зеленое и Половинки, неустановленный автомобиль сбил насмерть женщину, которая находилась на проезжей части.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии 27-летняя жительница Одесской области от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель на транспортном средстве скрылся в направлении Николаева.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного дела, начатого по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 426 23 32; (050) 013 01 48 или 102.
Напомним, что на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», возле села Коблево грузовик МАN сбил насмерть женщину.