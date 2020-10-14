С начала 14 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение перемирие. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

В результате провокаций со стороны боевиков украинские военнослужащие не пострадали.

«В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил», — отметили в штабе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что надеется на постоянное соблюдение «тишины» на Донбассе и почтил память погибших военных.