С начала 14 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение перемирие. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
В результате провокаций со стороны боевиков украинские военнослужащие не пострадали.
«В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил», — отметили в штабе.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что надеется на постоянное соблюдение «тишины» на Донбассе и почтил память погибших военных.
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С начала 14 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение перемирие. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
В результате провокаций со стороны боевиков украинские военнослужащие не пострадали.
«В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил», — отметили в штабе.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что надеется на постоянное соблюдение «тишины» на Донбассе и почтил память погибших военных.