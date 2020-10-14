Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что надеется на постоянное соблюдение «тишины» на Донбассе и почтил память погибших военных.

Об этом он сказал на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в среду, 14 октября, пишет «Новое время».

— Сегодня 80-й день как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной, - резюмировал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться о войске. По его словам, наоборот, сегодня власть сосредоточена на максимальном развития украинской армии.

Он отметил, что День защитника Украины — это не только мужской праздник.

— Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой обязанность, и они это делают, - сказал он.

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника. В этот день страна чтит мужество, боевые подвиги и героизм всех защитников независимости и территориальной целостности страны, включая участников войны с силами РФ на Донбассе.

День защитника отмечается в праздник Покрова Богородицы — традиционный день украинского казачества, а также символическую дату основания Украинской повстанческой армии (УПА) — в этом году исполняется 78 лет со дня ее создания.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. Он рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.