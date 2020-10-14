В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии «УДАР», который раздавал на улице газету.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

— Сегодня в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии «УДАР» — молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц, — написал Виталий Кличко.

Он отметил, что по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам.

— Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею, — уточнил мэр Киева.

По его данным, парня забрала скорая, сейчас он в реанимации. Нападавший задержан, проводятся следственные действия, сообщил Кличко.

— Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы его спасти, — добавил он.

Напомним, в центре города Бобровица Черниговской области в среду, 14 октября, произошла стрельба из-за агитационной палатки политической партии. Неизвестные повредили агитационную палатку, что переросло в драку с применением оружия.