В России за прошедшие сутки умерли 286 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это рекорд суточной смертности с начала пандемии в стране.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала распространения коронавируса в России умер 23 491 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 754 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 497 меньше, чем днем ранее, когда впервые с начала пандемии в России была преодолена отметка в 14 тысяч заболевших за сутки.

Всего с весны 2020 года в России было зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции.

На первом месте по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, находится Москва — 3942 заболевших (днем ранее 4573 заболевших). Второе место занимает Санкт-Петербург — 638 случаев за день (днем ранее 602 заболевших).

По данным Роспотребнадзора, за день в России было сделано 478 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее 436 тысяч тестов). Всего с момента начала пандемии в РФ проведены более 52,2 миллиона тестов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.