В Харьковской области увеличивается количество инфицированных коронавирусом пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии. Из-за недостатка коек больных кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух, сообщает издание Depo.Харьков.

В связи с недостаточным количеством коек и резким увеличением больных становится почти невозможной госпитализация пациентов, которым необходима кислородная поддержка и интенсивная терапия.

В области количество госпитализированных превышает допустимое. При планировании количества коек для инфицированных коронавирусом были выделены 1,7 тысяч мест, однако сейчас их количество уже увеличено до 2,8 тысяч.

Общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75% с учетом наличия мест для инфицированных детей и беременных.

— Для оказания помощи больным определены кровати в двух детских больницах и больнице, которая предоставляет услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполнены 20-25 в среднем за сутки, — сказал Тарас Пастух.

Отметим, Харьковская область остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом в течение суток. За сутки в области зарегистрировали 651 случай инфицирования.

Напомним, что в Николаеве и области продолжается рост случаев заболеваемости коронавирусом. В частности, по состоянию на утро 15 октября в городе зафиксировано 173 новых случая COVID-19, а в регионе — 87.