В ночь на 15 октября в Николаеве патрульные полицейские с погоней задержали пьяного водителя BMW.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

«Примерно в час ночи экипаж патрульной полиции заметил, что водитель автомобиля BMW проехал перекресток проспекта Центрального и улицы Садовая, игнорируя запрещающий красный сигнал светофора. Инспекторы решили остановить транспортное средство с помощью спецсигналов», — говорится в сообщении.

После приказа остановиться водитель увеличил скорость и начал убегать. Полицейские передали информацию другим автопатрулям, которые тоже присоединились к преследованию BMW, который на большой скорости мчался по улицам города в сторону Корабельного района.

Водитель автомобиля проехал несколько перекрестков на красный свет, на некоторых участках дороги двигался по встречной полосе.

Автомобиль нарушителя удалось остановить путем блокирования только на улице Литовченко. 31-летнего водителя задержали. У него были явные признаки сильного алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

В отношении правонарушителя патрульные составили админматериалы по ч.1 ст.130 КУоАП «отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения», по ст.122-2 КУоАП «Невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства», по ч.4 ст.122 КУпАП «Создание аварийной обстановки», а также 5 постановлений по ч.2 ст.122 КУпАП «Проезд на запрещающий красный сигнал светофора». Дальше решение по делу будет принимать суд.

Напомним, полицейские с погоней задержали в Одессе мужчину, который угнал у николаевца мотоцикл Kawasaki.