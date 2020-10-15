В четверг вечером, 15 октября, на проспекте Центральном в Николаеве сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Николаевской области задержали группу вымогателей.

Об этом сообщают Новости-Н, фотографии с места событий в Facebook опубликовал Федор Левченко.

Задержанными оказались несколько жителей Корабельного района города Николаева, которые сформировали преступную группу и промышляли вымогательством. В группу входили молодые люди в возрасте 18-20 лет.

В частности, в полицию поступило заявление от жителя Николаева, который сообщил о том, что несколько молодых людей избили его, после чего начали вымогать около полутора тысяч долларов США.

При передачи денег злоумышленники были задержаны. Задержание произошло в центре Николаева, у входа в магазин «Сотка».

В задержании принимали участие бойцы спецподразделения ГУ Нацполиции «КОРД». В настоящее время на месте происшествия проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, 25 мая в Николаеве полицейские и спецназ задержали мужчину, который продавал боеприпасы.