Мужчине, который ранил ножом волонтера партии «Удар», сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура направит в Соломенский райсуд Киева ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что подозреваемый подошел на улице к волонтеру, раздававшему агитационные газеты. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина достал нож и стал наносить удары оппоненту в разные части тела.

Пострадавший с многочисленными ножевыми ранениями, в том числе в область шеи и грудной клетки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, лидер «УДАРа» Виталий Кличко 14 октября сообщил, что в Соломенском районе Киева мужчина ранил ножом волонтера, раздававшего на улице газеты. Парень в реанимации.