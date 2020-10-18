Под Одессой трое неизвестных напали на главного редактора местной газеты «Альтернатива» Романа Варшанидзе. Его избили во время съемок репортажа.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Инцидент произошел в субботу, в поселке Великодолинское Одесской области.
Журналист получил сотрясение мозга и телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Правоохранители квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает нападавших.
О нападении рассказал и сам потерпевший Романа Варшанидзе. Он написал, что нападение могли совершить представители ОПЗЖ.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, в субботу, 17 октября, неизвестные напали на палатку кандидата в депутаты горсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Каленика, которая размещалась около остановки общественного транспорта «Школьная» в микрорайоне Соляные.
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Под Одессой трое неизвестных напали на главного редактора местной газеты «Альтернатива» Романа Варшанидзе. Его избили во время съемок репортажа.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Инцидент произошел в субботу, в поселке Великодолинское Одесской области.
Журналист получил сотрясение мозга и телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Правоохранители квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает нападавших.
О нападении рассказал и сам потерпевший Романа Варшанидзе. Он написал, что нападение могли совершить представители ОПЗЖ.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, в субботу, 17 октября, неизвестные напали на палатку кандидата в депутаты горсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Каленика, которая размещалась около остановки общественного транспорта «Школьная» в микрорайоне Соляные.