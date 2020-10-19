В Запорожской области 17-летний парень украл урну для голосования с избирательного участка, чтобы разводить улиток.

Правоохранители нашли его и открыли уголовное дело, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Так, вечером 18 октября глава избирательного участка сообщил, что из помещения неизвестный похитил урну для голосования. Правоохранители установили, что кража была совершена в течение последних суток. Всего на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одна из которых была похищена.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями личность нарушителя была установлена сотрудниками местной полиции утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились в его дворе, парень сразу признался в содеянном», — добавили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».