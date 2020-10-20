Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки, 19 октября, дважды нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«В частности, режим прекращения огня противник нарушил возлеблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
В штабе добавили, что с начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности украинских боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
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Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки, 19 октября, дважды нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«В частности, режим прекращения огня противник нарушил возлеблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
В штабе добавили, что с начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности украинских боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.