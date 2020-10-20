Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки, 19 октября, дважды нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В частности, режим прекращения огня противник нарушил возлеблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В штабе добавили, что с начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности украинских боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.