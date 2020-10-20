Во вторник, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.

«Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.