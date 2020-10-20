Во вторник, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.
«Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
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Во вторник, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.
«Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.