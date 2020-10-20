В Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Двое граждан пытались через нотариуса зарегистрировать право собственности на здание площадью более 2 тысяч квадратных метров в центре Одессы, которое принадлежит Государственной фискальной службе.
Мошенников задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и 40 тысяч долларов в качестве «благодарности» за перерегистрацию права собственности. Следствие продолжается, после чего будет предъявлено подозрение.
Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за 18 тысяч долларов США предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от «Слуги народа».
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В Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Двое граждан пытались через нотариуса зарегистрировать право собственности на здание площадью более 2 тысяч квадратных метров в центре Одессы, которое принадлежит Государственной фискальной службе.
Мошенников задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и 40 тысяч долларов в качестве «благодарности» за перерегистрацию права собственности. Следствие продолжается, после чего будет предъявлено подозрение.
Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за 18 тысяч долларов США предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от «Слуги народа».