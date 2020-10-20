Офис генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему главе Налоговой службы Сергею Верланову. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,24 миллиарда гривен.

Отмечается, что этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Сергей Верланов на своей странице в Facebook назвал подозрение безосновательным.

— Обвинения против меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу, — написал бывший глава налоговой.

Напомним, что весной сотрудники Службы безопасности Украины провели более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Государственной налоговой службы.