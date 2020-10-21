За сутки территориальные органы Нацполиции открыли 26 уголовных производств, связанных с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Всего за минувшие сутки в полицию поступило 304 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

— Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве — 54, Киевской — 27, Одесской — 23, Донецкой — 21, Закарпатской — 15, по 12 — в Николаевской и Черкасской, по 11 — в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой, по 10 — Тернопольской и Харьковской, по 9 – в Луганской и Кировоградской, по 8 — Львовской, Полтавской и Хмельницкой, по 7 — в Ивано-Франковской, Сумской и Херсонской, по 4 — в Волынской, Ровенской и Черниговской, одно — Житомирской областях, — говорится в сообщении.

С начала избирательного процесса органы Нацполиции зарегистрировали 6185 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. В тройке лидеров Киев (772 сообщения и 625 — в Киевской области), Львовская (459 сообщений) и Днепропетровская (405 сообщений) области.

Отмечается, что всего с начала избирательного процесса зафиксировано 475 уголовных правонарушений: 234 — связанные с нарушениями избирательного законодательства, 241 — связанные с избирательным процессом. Органы Нацполиции также составили 1436 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, в Николаеве полиция привлечет частные охранные фирмы к охране общественного порядка во время проведения местных выборов.