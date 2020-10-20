В Николаеве полиция привлечет частные охранные фирмы к охране общественного порядка во время проведения местных выборов.

Об этом сегодня, 20 октября, в ходе брифинге сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает корреспондент НикВести.

По словам Сергея Шайхета, в Николаеве запускается программа «Вартові безпеки Миколаївщини». В рамках этой программы частные охранные фирмы будут получать от полиции информацию о вызове, или сообщении о совершении правонарушения и реагировать на них. В полномочия сотрудников охранных фирм будут входить задержание преступников, для дальнейшей передачи их полиции.

— Суть программы будет в том, что охранные фирмы, пошли нам навстречу, сообщили нам о местах дислокации их автомобилей, мобильных групп, которые в случае совершения правонарушения, получив сигнал от полиции, будут точно так же реагировать на указанные преступления, принимать меры для задержания преступников, и соответственно, делать наш город более безопасным. Впервые это будет в начале избирательного процесса. Группы реагирования будут находиться около участков и в случае необходимости будут реагировать на определенные правонарушения и информировать Национальную полицию, — заявил Сергей Шайхет.

Автомобили охранных фирм будут будут патрулировать город с 25 октября и будут отмечены наклейками «Вартові безпеки Миколаївщини».

В Николаеве полиция привлечет частные охранные фирмы к охране общественного порядка во время проведения местных выборов.

Об этом сегодня, 20 октября, в ходе брифинге сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает корреспондент НикВести.

По словам Сергея Шайхета, в Николаеве запускается программа «Вартові безпеки Миколаївщини». В рамках этой программы частные охранные фирмы будут получать от полиции информацию о вызове, или сообщении о совершении правонарушения и реагировать на них. В полномочия сотрудников охранных фирм будут входить задержание преступников, для дальнейшей передачи их полиции.

— Суть программы будет в том, что охранные фирмы, пошли нам навстречу, сообщили нам о местах дислокации их автомобилей, мобильных групп, которые в случае совершения правонарушения, получив сигнал от полиции, будут точно так же реагировать на указанные преступления, принимать меры для задержания преступников, и соответственно, делать наш город более безопасным. Впервые это будет в начале избирательного процесса. Группы реагирования будут находиться около участков и в случае необходимости будут реагировать на определенные правонарушения и информировать Национальную полицию, — заявил Сергей Шайхет.

Автомобили охранных фирм будут будут патрулировать город с 25 октября и будут отмечены наклейками «Вартові безпеки Миколаївщини».

В свою очередь представитель одной из охранных фирм Юрий Бабков отметил, что он с коллегам готов подставить плече полиции и охранять правопорядок на улицах Николаева.

– За 25 лет, которые я являюсь руководителем охранной фирмы, теперь уже альянса охранных фирм, сегодня первый раз четко и ясно у меня появилось понимание того, что полиция готова работать с нами, с охранными негосударственными формированиями. В свою очередь я от лица всех своих коллег, руководителей охранных предприятий, могу сказать, что мы с удовольствием готовы подставить свое плечо и сделать все возможное для того, чтобы в нашем городе был порядок, – сказал Юрий Бабков.

– За 25 лет, которые я являюсь руководителем охранной фирмы, теперь уже альянса охранных фирм, сегодня первый раз четко и ясно у меня появилось понимание того, что полиция готова работать с нами, с охранными негосударственными формированиями. В свою очередь я от лица всех своих коллег, руководителей охранных предприятий, могу сказать, что мы с удовольствием готовы подставить свое плечо и сделать все возможное для того, чтобы в нашем городе был порядок, – сказал Юрий Бабков.

Напомним, Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет пообещал, что местные выборы в области будут честными и прозрачными.