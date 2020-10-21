В Киеве за два дня два человека покончили с собой в медицинских учреждениях, где лечились от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает издание Украинская Правда.

— По этим фактам начаты уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Самоубийство». Следователи полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств трагических случаев, и причин, которые могли к ним привести, — сообщили изданию в полиции.

Погибшие — женщина 60 лет и мужчина 68 лет. Женщина — утром 19 октября выбросилась из окна 4 этажа инфекционного отделения Александровской больницы. 20 октября мужчина — тоже выпрыгнул из окна 4 этажа — городской клинической больницы №8, что в Оболонском районе столицы.

Напомним, в сентябре в Киевской городской клинической больнице №4 двое мужчин покончили жизнь самоубийством.