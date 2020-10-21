Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на должность председателя Звенигородской объединенной территориальной громады и его близким родственникам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель через социальные сети отправлял постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.
Отмечается, что во время обысков в квартире злоумышленника работники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.
Продолжаются процессуальные действия и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех возможных лиц, причастных к посягательствам на субъекта избирательного процесса.
Соответствующие действия проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Звенигородской местной прокуратуры.
Напомним, в «ОПЗЖ» заявили, что на их волонтеров в Николаеве напали дважды за день.
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Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на должность председателя Звенигородской объединенной территориальной громады и его близким родственникам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель через социальные сети отправлял постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.
Отмечается, что во время обысков в квартире злоумышленника работники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.
Продолжаются процессуальные действия и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех возможных лиц, причастных к посягательствам на субъекта избирательного процесса.
Соответствующие действия проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Звенигородской местной прокуратуры.
Напомним, в «ОПЗЖ» заявили, что на их волонтеров в Николаеве напали дважды за день.