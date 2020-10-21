Сразу два нападения на волонтеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» произошли в Николаеве во вторник, 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе городской парторганизации.

Первое нападение случилось в микрорайоне Намыв около 12 часов дня. Агрессивный молодой человек забежал в палатку волонтеров ОП-ЗЖ, принялся рвать агитационную продукцию и угрожать сторонникам политсилы физической расправы словами «Я вас всех поубиваю». По словам самих волонтеров, усмирить молодчика помогли прохожие люди.

— Совсем неадекватный мужчина, набросился на нас, стал кричать, что всех поубивает. Слава Богу, что вмешались прохожие, которые его задержали. Мы смогли вызвать полицию, они быстро приехали и его увезли, - рассказали волонтеры.

Полиция задержала мужчину и оформила протокол о совершенном правонарушении.

Второй случай нападения произошел в районе ЮТЗ, на улице Южной. Около 16:30 двое неизвестных молодчиков в спортивных костюмах подбежали к волонтерам, которые заканчивали складывать вещи по окончанию работы, украли баннер и часть палатки, а затем скрылись во дворах. Прибывшая на место полиция начала прочесывать территорию и вскоре обнаружила украденные вещи залитыми черной краской в одном из дворов.

Лидер ОП-ЗЖ в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия обратилась в полицию и ждет справедливого расследования. Он также призвал власть навести порядок на улицах Николаева.

— Мы уже сбились со счета, сколько нападений на нашу команду случилось только за эту избирательную кампанию. Мотивы всех этих людей ясны – они пытаются внушить страх для всех сторонников нашей партии. Они не понимают языка мира, а настроены на насилие и агрессию. Но сколько бы они не пытались, у них ничего не получится. Потому что за нами правда. Мы подали заявление в полицию, и я надеюсь, что по итогу этих беспредельщиков накажут по закону. Власть должна вмешаться и навести порядок на улицах, - прокомментировал событие Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что лидер Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк рассказал о своих приоритетах и принципах в работе депутатом городского совета.