В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.

Женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью.

— По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно, — добавила Надежда Максимец.

20 октября сообщение о самоубийстве поступило из Киевской городской клинической больницы №8. С 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК — умышленное убийство с отметкой самоубийство.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины трагических случаев.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.