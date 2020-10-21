В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.
По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.
Женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью.
— По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно, — добавила Надежда Максимец.
20 октября сообщение о самоубийстве поступило из Киевской городской клинической больницы №8. С 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.
По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК — умышленное убийство с отметкой самоубийство.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины трагических случаев.
Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.
По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.
Женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью.
— По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно, — добавила Надежда Максимец.
20 октября сообщение о самоубийстве поступило из Киевской городской клинической больницы №8. С 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.
По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК — умышленное убийство с отметкой самоубийство.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины трагических случаев.
Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.