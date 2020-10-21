Режим Александра Лукашенко уже отправил за решетку 102 политзаключенных.

Об этом сообщает портал «Навіны».

В среду, 21 октября белорусские правозащитные организации признали политическим заключенными еще девять человек и потребовали немедленно освободить их. Совместное заявление правозащитников опубликовано на сайте организации «Вясна».

Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского обвинили в участии в «массовых беспорядках» (ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Денису Болтутю предъявлено обвинение в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК РБ).

Правозащитники констатировали, что уголовное преследование этих людей политически мотивировано и является нарушением их конституционного права на свободу мирных собраний.

Составители заявления требуют незамедлительно освободить этих всех остальных политзаключенных из-под стражи, прекратить их уголовное преследование и остановить политические репрессии в Беларуси.

Согласно подсчетам правозащитников, за 2,5 месяца протестов в Беларуси через СИЗО прошли почти 15 тысяч человек. На задержанных протестующих составляют протоколы о якобы нарушении правопорядка, заставляя оплатить штраф или отбыть 15 суток ареста. Против 300 человек сфабрикованы уголовные дела по статьям, которые предусматривают большие тюремные сроки.

Напомним, на выходных во время протестов в Беларуси задержали по меньшей мере 72 человека.