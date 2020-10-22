С 5 по 18 октября российские оккупационные силы на Донбассе совершили 46 нарушений режима прекращения огня.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене в среду 21 октября, передает Укринформ.

— В период с 5 по 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации продолжали осуществлять вооруженные провокации и другие нарушения договоренности ТКГ, достигнутой 22 июля. Было зафиксировано 46 случаев нарушения режима прекращения огня с их стороны, — заявил Игорь Лоссовский.

По словам дипломата, оккупанты открывали огонь по позициям ВС Украины с использованием различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, 8 октября возле Опытного ними было осуществлено дистанционное минирование территории минами ПОМ-2 с использованием РПГ.

Кроме того, Игорь Лоссовский указал на то, что у Пищевика, Водяного и Широкино российские вооруженные формирования применяли БПЛА для пересечения линии соприкосновения, что также запрещено минского договоренностями.

— РФ продолжала незаконно осуществлять поставки своим оккупационным войскам на Донбассе оружие, боеприпасы и живую силу, нарушая территориальную целостность и суверенитет Украины. Эти незаконные поставки из России осуществлялись через неподконтрольную Правительству российско-украинскую границу на временно оккупированных территориях Донбасса, где нет пунктов пересечения границы, — добавил Игорь Лоссовский.

Напомним, за прошлые сутки специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все — в Донецкой области.