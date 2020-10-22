За сутки территориальные органы Нацполиции открыли 33 уголовных производства, связанных с нарушением избирательного процесса.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
— За сутки полицейские открыли 33 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, — говорится в сообщении.
Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 580 сообщений, связанных с избирательным процессом.
В Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения о 508 уголовных правонарушений. Составлено 1 496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, с 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины перевели на усиленный вариант несения службы.
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За сутки территориальные органы Нацполиции открыли 33 уголовных производства, связанных с нарушением избирательного процесса.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
— За сутки полицейские открыли 33 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, — говорится в сообщении.
Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 580 сообщений, связанных с избирательным процессом.
В Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения о 508 уголовных правонарушений. Составлено 1 496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, с 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины перевели на усиленный вариант несения службы.