За сутки территориальные органы Нацполиции открыли 33 уголовных производства, связанных с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

— За сутки полицейские открыли 33 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, — говорится в сообщении.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 580 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения о 508 уголовных правонарушений. Составлено 1 496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, с 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины перевели на усиленный вариант несения службы.