С 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины переводится на усиленный вариант несения службы.

Об этом во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-центр МВД.

— С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание на перемещение всех групп, — заявил Сергей Яровой.

Он также отметил, что каждое поступающее сообщение в дежурную часть должно быть обработанным. Кроме того, до 23 октября авиация МВД переводится в режим дежурства.

По словам Сергея Ярового, уже сегодня правоохранители приступили к выполнению заданий. Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских.

— Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса, — сказал он.

Первый заместитель министра подчеркнул, что коммуникация с ЦИК налажена на 100%, поэтому командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства.

В день выборов будут нести службу более 42 тыс. спасателей и более 3 тыс. специальной техники и 12 воздушных судов, добавил во время совещания глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

— Специалисты службы уже провели проверку на местах голосования. По результатам проверок выявлено 215 тыс. нарушений, из которых 120 тыс. устранено. Привлечены к административной ответственности около 120 тысяч человек, подали административные иски в суды о полном или частичном закрытии более тысячи объектов, — сказал он.

Напомним, в Николаеве полиция привлечет частные охранные фирмы к охране общественного порядка во время проведения местных выборов.