Сегодня, 21 октября, в Николаеве умер известный предприниматель Владимир Савин.

Об этом сообщает издание Новости-N.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

«Владимир Савин является одним из «пионеров» николаевского бизнеса — начинал еще в 90-х. Спектр его бизнес-интересов был весьма широким: строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, ресторанный бизнес. В свое время он открыл популярнейший в Николаеве ресторан «Колизео» на ул. Советской», - говорится в сообщении.