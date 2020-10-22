Сегодня, 21 октября, в Николаеве умер известный предприниматель Владимир Савин.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
«Владимир Савин является одним из «пионеров» николаевского бизнеса — начинал еще в 90-х. Спектр его бизнес-интересов был весьма широким: строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, ресторанный бизнес. В свое время он открыл популярнейший в Николаеве ресторан «Колизео» на ул. Советской», - говорится в сообщении.
Прощание с Владимиром Савиным состоится в пятницу, 23 октября, в 12:00 в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на улице Лягина.
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Сегодня, 21 октября, в Николаеве умер известный предприниматель Владимир Савин.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
«Владимир Савин является одним из «пионеров» николаевского бизнеса — начинал еще в 90-х. Спектр его бизнес-интересов был весьма широким: строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, ресторанный бизнес. В свое время он открыл популярнейший в Николаеве ресторан «Колизео» на ул. Советской», - говорится в сообщении.
Прощание с Владимиром Савиным состоится в пятницу, 23 октября, в 12:00 в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на улице Лягина.