В четверг, 22 октября, в поселке Казанка Николаевской области ВАЗ столкнулся с мотоциклом Agusta Brutal. За рулем авто было 17-летний водитель.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

ДТП произошло в 13:05 на перекрестке улиц Мира и Васляева в Казанке.

В результате аварии 26-летний мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован. 17-летний водитель автомобиля не травмировался.

Событие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следователи задержали водителя ВАЗа в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас по согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, вечером 14 июля в поселке Казанка на Николаевщине 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл ИЖ-Юпитер.