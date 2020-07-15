Вечером 14 июля в поселке Казанка на Николаевщине 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл ИЖ-Юпитер.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло по улице Мира в Казанке. В результате столкновения пострадали 20-летний водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир, которых доставили в больницу.

«По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, назначено проведение экспертиз», — отметили в полиции.

Напомним, 7 июня в городе Первомайск Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате столкновение водитель мотоцикла и его пассажир получили множественные переломы конечностей.