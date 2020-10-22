Вечером в четверг, 22 октября, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в Ингульском районе Николаева собралась группа из более чем 20 молодых людей в черной одежде, которые цепляются к мужчине.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

Через несколько минут на место происшествия прибыли патрульные полицейские, сотрудники полиции охраны, а также работники частной охранной фирмы «Центр охранных технологий», которые присоединились к сотрудничеству с полицией в рамках программы «Вартові безпеки Миколаївщини».

На месте оказалось, что организованная группа цеплялась к кандидату на должность городского головы.

Увидев семь экипажей правоохранителей, хулиганы разбежались. Большую часть из них удалось задержать.

«Первый результат сотрудничества — 19 человек задержаны! Что именно планировали сделать, теперь они будут рассказывать в отделении полиции. Сам кандидат от написания заявления отказался. А я подчеркиваю важность тесного и плодотворного сотрудничества правоохранительных органов и частных охранных компаний — вы можете гордиться, что не допустили как минимум совершение тяжкого преступления. А это уже победа. Так держать!», — написал Сергей Шайхет.

Напомним, что в Николаеве полиция привлекла частные охранные фирмы к охране общественного порядка во время проведения местных выборов.