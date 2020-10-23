Во Франции полиция задержала водителя, который разогнался на трассе до 249 километров в час, оправдываясь тем, что не успевал вернуться к началу комендантского часа.

Об этом сообщает France Bleu, пишет Европейская правда.

Жандармы мотополиции остановили мужчину вечером 22 октября на автодороге A20 в коммуне Селон, что в центральной Франции недалеко от Лиможа. На этой трассе максимальная разрешенная скорость — 130 километров в час.

55-летний водитель попытался оправдаться тем, что пытался успеть вернуться к началу комендантского часа. Объяснения ему не помогли. Мужчину взяли под административный арест и лишат водительских прав, а его авто временно арестуют.

В ближайшее время он предстанет перед судом, который определит размер наказания за опасное превышение скорости.

Напомним, 17 октября в нескольких мегаполисах Франции ввели комендантский час.