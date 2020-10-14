Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.
Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели.
По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен).
— Будут проверки, и я благодарен полиции за то, что она это делала с начала эпидемии. Будут штрафы, как и за многие правонарушения, — подчеркнул Эммануэль Макрон.
Такие ограничения вводятся для сдерживания распространения коронавируса.
Как сообщалось, в Израиле приняли решение продлить жесткий карантин по всей стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Предварительно – карантин продлен до 18 октября.
|
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусуТатьяна Демченко
|
Учителю, хто ми?Тарас Кремінь
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.
Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели.
По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен).
— Будут проверки, и я благодарен полиции за то, что она это делала с начала эпидемии. Будут штрафы, как и за многие правонарушения, — подчеркнул Эммануэль Макрон.
Такие ограничения вводятся для сдерживания распространения коронавируса.
Как сообщалось, в Израиле приняли решение продлить жесткий карантин по всей стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Предварительно – карантин продлен до 18 октября.