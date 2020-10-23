На Киевщине работники Службы безопасности Украины задержали участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Установлено, что объединение подконтрольное народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации работников правоохранительных органов, контроль за деятельностью и финансирование осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

«В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина», — заметили в ведомстве.

В ходе обысков по адресам жительства основных фигурантов, работники правоохранительных органов изъяли ручной гранатомет, граната РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов разного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Два активных участника группировки задержаны по месту жительства, еще три «активиста», которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, киберспецилаисты и следователи Службы безопасности Украины блокировали в Николаеве работу двух «ботоферм», распространявших неправдивую информацию накануне местных выборов.