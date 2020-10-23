Оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Указано, что сотрудника СИЗО разоблачили еще 21 октября.
«Последний незаконно покупал наркотические средства, а затем сбывал их лицам, находящимся под стражей. Во время проведения обысков по местам работы и жительства задержанного правоохранители изъяли расфасованные пакеты и пластиковые тубусы с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 17 мобильных телефонов», — указано в сообщении.
Правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
«Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 тысяч гривен. За сбыт наркотиков злоумышленнику может грозить наказание от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — информируют в Нацполиции.
Напомним, что 6 октября отдел БКОП УСБУ в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.
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Оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Указано, что сотрудника СИЗО разоблачили еще 21 октября.
«Последний незаконно покупал наркотические средства, а затем сбывал их лицам, находящимся под стражей. Во время проведения обысков по местам работы и жительства задержанного правоохранители изъяли расфасованные пакеты и пластиковые тубусы с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 17 мобильных телефонов», — указано в сообщении.
Правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
«Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 тысяч гривен. За сбыт наркотиков злоумышленнику может грозить наказание от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — информируют в Нацполиции.
Напомним, что 6 октября отдел БКОП УСБУ в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.