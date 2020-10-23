23 октября в 14:35 в службу спасения поступил звонок с просьбой о помощи от женщины, которую вместе с парнем отнесло от берега на лодке.

Происшествие случилось в акватории реки Южный Буг возле села Баловное Новоодесского района, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место, спасатели обнаружили людей на расстоянии более 1 тысячи метров от берега. Стало известно, что в результате сильного порыва ветра и волн их лодку унесло и прибило к камышам. Самостоятельно вернуться людям не удалось. Сотрудники Службы спасения, по одному, транспортировали пострадавших на берег. От госпитализации они отказались, их состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, во вторник днем, 20 октября, при тушении пожара в нежилом доме по улице Новостройная в Корабельном районе Николаева спасатели нашли тело мужчины.