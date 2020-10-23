Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим полного прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы», — говорится в вечерней сводке.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет, добавили в пресс-центре.

Как отмечается, на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины пострадали минимум 9,5 миллионов украинцев. В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.