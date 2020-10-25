Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Организаторов задержали в облцентре Кропивницком. Они образовали и руководили сетью избирателей, которые должны были голосовать за подкуп.

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям 1800 гривен накануне дня голосования.

Уголовное производство возбуждено по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. Сейчас двум людям в этом деле сообщили о подозрении.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.