Правоохранители в Кировоградской области 24 октября разоблачили сеть подкупа избирателей, которые предлагали людям за 500 гривен голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Организаторов задержали в облцентре Кропивницком. Они образовали и руководили сетью избирателей, которые должны были голосовать за подкуп.
24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям 1800 гривен накануне дня голосования.
Уголовное производство возбуждено по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. Сейчас двум людям в этом деле сообщили о подозрении.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
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Правоохранители в Кировоградской области 24 октября разоблачили сеть подкупа избирателей, которые предлагали людям за 500 гривен голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Организаторов задержали в облцентре Кропивницком. Они образовали и руководили сетью избирателей, которые должны были голосовать за подкуп.
24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям 1800 гривен накануне дня голосования.
Уголовное производство возбуждено по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. Сейчас двум людям в этом деле сообщили о подозрении.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.