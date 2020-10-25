В Украине за минувшие сутки, 24 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 6088 человек. Также известно, что вчера 1753 пациентов выздоровели, а 102 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили 343 тысячи 498 случаев инфицирования. Из них 141 тысяча 508 человек выздоровели, а 6391 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться почти 196 тысяч человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (660), Житомирской (440), Хмельницкой (437) и Львовской (407) областях. В Киеве за сутки сообщили о 359 людей с COVID-19. Меньше больных зафиксировали в Кировоградской (73), Луганской (86) и Донецкой (98) областях. В остальных областях за сутки обнаружили более 100 человек с COVID-19.

Напомним, в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.