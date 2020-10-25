По состоянию на утро 25 октября в Николаевской области выявлено 251 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 8030 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 409 (+10).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 135, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 6088 человек. Также известно, что вчера 1753 пациентов выздоровели, а 102 — умерли от осложнений.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 25 октября в Николаевской области выявлено 251 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 8030 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 409 (+10).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 135, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 6088 человек. Также известно, что вчера 1753 пациентов выздоровели, а 102 — умерли от осложнений.