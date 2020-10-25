По состоянию на утро 25 октября в Николаевской области выявлено 251 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 8030 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 409 (+10).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 5732 человека (+170);

Первомайск — 269 человек +8);

Южноукраинск — 231 человек (+2);

Вознесенск — 266 человека (+3);

Очаков — 39 человек (+5);

Арбузинский район — 32 человека (+2);

Баштанский район — 90 человек (+1);

Березанский район — 90 человек (+9);

Братский район — 27 (+5);

Березнеговатский район — 8 человек (+1);

Веселиновский район — 65 человек (+17);

Витовский район — 247 человек (+6);

Вознесенский район — 104 человека (+2);

Врадиевский район — 108 человек;

Еланецкий район — 66 человек;

Доманевский район — 94 человека (+1);

Казанковский район — 63 человек (+13);

Кривоозерский район — 80 человек (+3);

Николаевский район — 113 человек (+7);

Новобугский район — 30 человек;

Новоодесский район — 112 человека (+8);

Очаковский район — 32 человека;

Первомайский район — 89 человек (+3);

Снигиревский район — 43 человек (+2).

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 135, за сутки — 3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 6088 человек. Также известно, что вчера 1753 пациентов выздоровели, а 102 — умерли от осложнений.