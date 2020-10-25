В поселке Тывров Винницкой области с участка вывели людей после сообщения по заминировании.

Об этом сообщают представители организации ОПОРА.

По информации наблюдателя, в поселке Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок №051046, на улице Тиверская, 49, прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

В Николаеве в день проведения местных выборов зафиксированы случаи подвоза людей на избирательные участки.