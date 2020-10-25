В Киеве правоохранители задержали два автобуса со 132 избирателями из Житомирской области. Их привезли, чтобы они отдали свой голос на избирательных участках в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

— Во время отработки этой информации полицейские обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека. Сейчас все граждане приглашены в Святошинское управление полиции для установления их анкетных данных и получения объяснений относительно цели организованной поездки в Киев, — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму». Причастным к подкупу избирателей грозит до шести лет за решеткой.