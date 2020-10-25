Сегодня утром, 25 октября, в Николаевском районе на автодороге М-14 «Одесса—Мелитополь—Новоазовск» произошло смертельная авария.

О случившемся пожарным сообщили очевидцы, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что во время движения у грузовика лопнула шина тягача с пустой цистерной. Автомобиль столкнулся с деревом из-за чего произошло возгорание.

— Пожарные локализовали возгорание в 11:20 и ликвидировали в 11:40 на площади 40 кв. м, - сказано в сообщении.

В результате аварии погиб водитель и пострадал пассажир, которого госпитализировали каретой скорой медицинской помощи в больницу. С помощью спецоснастки и автомобиля САРМ-Л аварийно-спасательный отряд специального назначения деблокировал тело погибшего.

Отмечается, что всего с ГСЧС к ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 единиц техники и 24 человека.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.