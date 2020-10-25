В селе Сосновка Конотопского района Сумской области выявили незаконный избирательный участок, который использует самостоятельно напечатаные бюллетени.

Об этом сообщила в Facebook координатор Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

По ее словам, незаконная УИК организовала голосование в сельский совет в громаде, которая отказывается входить в состав ОТГ.

— Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК — 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. Возле фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возлн него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти, — сообщила координатор «Опоры».

По ее данным, полиция находится под «фейковым» участком и опрашивает людей на выходе, работники правоохранительных органов уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий.

Юристы «Опоры» считают, что таким образом нарушено законодательство в соответствии со статьями 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица — членами комиссий) и 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что явка на местные выборы почти вдвое ниже, чем во время парламентских-2019.