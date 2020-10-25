Явка избирателей по Украине по состоянию на 12:00 составила 13,5%, тогда как на парламентских выборах была 20%.

Об этом сообщает глава Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

Прогнозируемая погрешность составляет 1,2%.

Напомним, что по данным штаба партии «Слуга народа», явка в Николаеве по состоянию на 13:00 составила 14,2%.

Как известно, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.